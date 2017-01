Wattens startet Zukunftsorientiert ins Jahr 2017

30.01.2017, 17:12 Uhr

Bgm Thomas Oberbeirsteiner lud neulich zum Neujahrsempfang ins Haus Maria Swarovski

WATTENS (dw). In seiner Eröffnungsrede betonte Bgm Thomas Oberbeirsteiner von einem politischem Klima welches das Prädikat „ausgezeichnet“ verdient und welches für eine dynamische und innovative Gemeinde von ungemeiner Wichtigkeit sei. Getätigte und zukünftige Investitionen standen im Vordergrund von Bgm Oberbeirsteiner der das Budget 2017 präsentierte. Dieses notiert in der ausgeglichenen Höhe von rund 44 Millionen und stellt damit den größten Haushaltsplan in der Geschichte der Marktgemeinde dar. Daraus fallen rund 32 Millionen auf den ordentlichen und 12 Millionen Euro auf den außerordentlichen Haushalt. In Summe die Kristallgemeinde für einmalige Ausgaben ca. 18 Millionen Euro zur Verfügung.

Ein wichtiger Punkt waren auch getägtigte Investitionen wie bei der kürzlich eingeweihten Volksschule im Höralt mit Umbau des ehemaligen Museumstraktes und dem Neubau eines neuen Zwischentraktes. Als das größte Investitionsvorhaben der Marktgemeinde ist aber der Bau des Sozialzentrums Wattens auf dem Areal nördlich der Marienkirche mit Gesamtkosten von rund 16,6 Mio. Euro. Beim Sozialzentrum wird ein Pflegeheim mit 60 Pflegebetten, eine Tagesheimstätte, Räumlichkeiten für den Sozial- und Gesundheitssprengel, 8 betreute Wohneinheiten sowie eine öffentliche Tiefgarage untergebracht werden. Ein weiterer Meilenstein wurde mit der Eröffnung der Werkstätte Wattens gelegt der für Wattens neue Perspektiven eröffnet. Es handelt es sich dabei um ein Projekt der Destination Wattens, der gemeinsam gegründeten Gesellschaft der Marktgemeinde und der Firma Swarovski. Jungunternehmerinnen und Unternehmer stehen in Wattens neben Werkstätten und Produktionsbereichen auch Team-Offices, Co-Working-Spaces sowie ein hochmodernes Fablab zur Verfügung. Im Bereich der Stromerzeugung, welche die Gemeinde auf sehr innovative Art und Weise aus dem Trinkwasser generiert hat und plant eine weitere Ausbaustufe zu errichten. Erwähnenswert auch, dass Wattens im Bereich der Elektromobilität eine Vorreiterrolle eingenommen hat, wobei mit der Errichtung einer Ladeinfrastruktur ein weiteres Ziel richtung Elektromobilität gesetzt wird. Als sportliches Highlight betrachtete Bgm Oberbeirteiner vor allen den Aufstieg der WSG Kampfmannschaft unter Präsidentin Diana Langes-Swarovski und Coach Thomas Silberberger. Bgm Oberbeirsteiner abschließend: "Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem beschlossenen Haushaltsplan sowie mit dessen philosophischem Inhalt die Weichen für die Zukunft unserer Marktgemeinde mit Weitsicht, Intelligenz und dem nötigen Augenmaß gestellt haben".