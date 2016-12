1. Adventfenster mit Punsch und Keksen

05.12.2016, 12:59 Uhr

Bis zum Heiligen Abend gibt es jeden Tag ein weiteres weihnachtlich geschmücktes Fenster.

PELLENDORF (mue). Am 1. Dezember wurde in der liebevoll geschmückten Gutshofhalle von Amelie und Mathias Trauttmansdorff-Weinsberg feierlich das erste Fenster des "Adventkalenders" eröffnet. Zahlreiche Besucher erfreuten sich an hausgemachtem Punsch und Weihnachtbäckerei. „Herzlichen Dank an alle, die dieses Fest ermöglicht haben!“, war GR Claudia Hofbauer bei der Begrüßung erfreut über den zahlreichen Besuch. Der Pellendorfer Chor „Komm, sing mit!“ mit Franz Kowatschek sorgte mit Weihnachtsliedern für stimmungsvolles Ambiente. Unter den Gästen: GGR Martina Radlinger, GR Michael Hanzmann, VP-GF Christine Besser, VP-BGF Michael Kohlmann, Elisabeth und "Mosaikpicasso" Franz Wodak, der auch einige seiner Werke präsentierte sowie Johanna und Johann "Schani" Wailzer. Von Klein bis Groß haben alle Gäste den Abend sehr genossen.