28.08.2016, 14:39 Uhr

Neugebäude gesammeltErfolgreiche Charity-Veranstaltung der Hilfs-Initiative „Simmeringer helfenSimmeringern"(28.08.2016) Bei strahlendem Sonnenschein fand am gestrigen Samstag die Charity-Veranstaltungzugunsten des Kinderspielplatzes Schloss Neugebäude statt. Die Hilfs-Initiative „Simmeringer helfenSimmeringern" lud lokale Unternehmen und Anrainer zu einer gemeinsamen Charity-Veranstaltung,deren Reinerlös in Höhe von € 3.135,55 vollständig der Neugestaltung und Sanierung desSpielplatzes zugutekommt.Die Lenikus Unternehmensgruppe, die sich in Wien vor allem mit Immobilien- und Hotelprojekteneinen Namen gemacht hat und das erste Wiener Bio-Weingut betreibt, unterstützt die Initiative„Simmeringer helfen Simmeringern" und trägt mit Geld- und Tombolaspenden maßgeblich zurerfolgreichen Renovierung und Neugestaltung des Spielplatzes im Schloss Neugebäude bei. „Kindersind unsere Zukunft. Ich unterstütze daher sehr gerne Projekte, die Kindern helfen und ihnen auchSpaß machen. Der Nachbar in Not ist oft näher als man glaubt", erklärt Geschäftsführer Mag. MartinLenikus seine Beweggründe für das Engagement.Eine ebenfalls überaus großzügige Unterstützung kommt von den Concord Card Casinos und derenCharity-Initiative „Poker mit Herz", die rund die Hälfte der Renovierungskosten beisteuert. Die CCCGruppe veranstaltet Österreich-weit Charity-Poker-Turniere und erfüllt mit den SpendeneinnahmenHerzenswünsche kranker und behinderter Kinder und Jugendlicher. Für Initiatorin Chantal Zanoni istihr soziales Engagement eine Herzensangelegenheit: „Mir macht diese Arbeit sehr viel Spaß –gemeinsam zu helfen und die Welt damit ein kleines Stück besser zu machen, ist immens wichtig."Nationalratsabgeordneter Dr. Harald Troch ist stolz auf die Simmeringer Initiative: „Auf die Hilfe direktvor der Haustüre darf nicht vergessen werden. Schließlich ist oft wirklich der eigene Nachbar in Not.Eine Initiative wie ‚Simmeringer helfen Simmeringern' wäre in allen 23 Wiener Gemeindebezirken –und darüber hinaus – wünschenswert, denn es gibt viele Bereiche wo die staatliche Hilfe nicht greift."Die Obfrau des Vereins „Simmeringer helfen Simmeringern", BV a.D. Eva-Maria Hatzl arbeitet schonan der Zukunft der Initiative: „Kooperationen mit Unternehmen sollen weiter gepflegt und ausgebautwerden. Schließlich gibt es so viele Hilfsprojekte in Simmering, die unserer Unterstützung bedürfen."Simmeringer helfen SimmeringernDer unabhängige Verein „Simmeringer helfen Simmeringern" unterstützt bedürftige Menschen inSimmering und basiert auf einer Initiative engagierter Persönlichkeiten aus dem Bezirk. Durch diegroßzügige Unterstützung regionaler Unternehmen konnte schon mehreren Familien in akutenNotsituationen geholfen werden. Die Tätigkeit des Vereins ist freiwillig und nicht auf Gewinnausgerichtet.Mehr Informationen unter: www.simmeringerhelfensimmeringern.at