Meiseldinger Schüler gewannen bei kärntenweiten Zeichenwettbewerb

07.01.2017, 09:00 Uhr

Die Schüler zeichneten Bilder über das Leben am Bauernhof.

Schüler gewannen Milchprodukte

MEISELDING. Im Rahmen des Aktionstages der Landwirte im Oktober wurde mit den Volksschulen in ganz Kärnten ein Zeichenwettbewerb veranstaltet. Sämtliche Volksschulklassen konnten am Wettbewerb teilnehmen. "Die Zeichnungen und Collagen spiegelten das Leben am Bauernhof aus Sicht der Kinder wider", erklärt Bildungsreferentin Gertraud Wank.Die Volksschule Meiselding gewann im Zuge dieses Wettbewerbs Schulmilchprodukte von der Sonnenalm für die gesamte Klasse. "Die Schüler der ersten Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Volksschuldirektorin Birgit Petschacher freuten sich sehr darüber", weiß Wank.Bei der Übergabe mit dabei waren neben Bezirksbildungsreferentin Jutta Unterberger und Monika Zechner von der Sonnenalm auch die Meiseldinger Bildungsreferenten Peter Höfferer und Wank.