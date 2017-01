Pöckstein: Rettungsauto in Unfall verwickelt

05.01.2017, 18:22 Uhr

Der Lenker eines Rettungsfahrzeuges war durch eine Patientin kurz abgelenkt und fuhr auf ein Sattelkraftfahrzeug auf.



Patientin wurde bei Unfall verletzt

PÖCKSTEIN. Heute Mittag musste ein Lenker sein Sattelkraftfahrzeuges auf der Friesacher Bundesstraße m Bereich einer Bahnunterführung in Pöckstein verkehrsbedingt anhalten. Der 38-jährige Lenker eines nachkommenden Rettungsfahrzeuges, der durch eine transportierte Patientin kurz abgelenkt war, konnte trotz Notbremsung einen Unfall nicht mehr verhindern und fuhr auf das Sattelkraftfahrzeug auf.Bei dem Verkehrsunfall wurden eine im Rettungsfahrzeug mitfahrende 18-jährige Sanitäterin und eine 81-jährige Patientin leicht verletzt und in weiterer Folge von einem anderen Rettungsfahrzeug in das KH Friesach gebracht.Das am Unfall beteiligte Rettungsfahrzeug wurde schwer und das Sattelkraftfahrzeug leicht beschädigt.