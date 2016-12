Soroptimist Club St. Veit/Glan lud zum Benefiz-Konzert

10.12.2016, 09:00 Uhr

Der Reinerlös kommt zwei alleinerziehenden Müttern in Afritz zu Gute.

ST. VEIT. Der Benefizkonzert an der Glan lud vor Kurzem zu einem Benefiz-Abend mit den „3 Mankalan & friends". Der Rathaushof war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Mankalan und ihre Freunde begeisterten mit ihrem besinnlich-vergnüglichen Programm.Der Reinerlös der Veranstaltung kommt zwei alleinerziehenden Müttern in Afritz zu Gute, deren Haushalte von der Mure zerstört worden sind.Dem Soroptimist Club St. Veit/Glan gehören 27 berufstätige Frauen an.