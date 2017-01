Erfolgreicher Jahresabschluss 2016 des Sportschützenverein Sankt Veit an der Glan

08.01.2017, 08:02 Uhr

Weitere Medaillen erreichten Herr Dipl. Ing. Winfried Egger, Gold im Mannschaftswettbewerb.Eder Ferdinand, Knes Walter, Ellensohn Karl Heinz und Voith Joachim 2-mal Bronze in der Mannschaft.Im Einzel wurden Puchner Robert, Pichler Petra und Pichler Julia jeweils dritte und bekamen die Bronze Medaille. Als nächster öffentlicher Wettbewerb steht das Osterschiessen 2017 auf dem Programm. Der Termin wird rechtszeitig in den Print Medien bekannt gegeben. Der SSV Sankt Veit an der Glan freut sich bereits heute zu diesem Ereignis einzuladen.