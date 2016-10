Glödnitzer Pension Hochsteiner feierte den 60. Geburtstag

06.10.2016, 05:30 Uhr

Die Pension Hochsteiner hatte ein besonderes Jubiläum.



Glückwünsche von LH Kaiser



60 Jahre im Tourismus

GLÖDNITZ. Das echte Landleben genießen und dabei auf keinerlei Komfort verzichten? Das bietet das Unternehmen Hochsteiner als familienfreundlicher Gasthof mit angeschlossener Fremdenpension am Ortsrand von Glödnitz im Naturpark Gurktal an – und das jetzt schon seit 60 Jahren.Ein Jubiläum, zu dem Landeshauptmann Peter Kaiser gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Köchl dem Team von Klaus und Heidi Hochsteiner herzliche Glückwünsche persönlich überbrachte.„Dieses Haus ist aus dem Gurktal längst nicht mehr wegzudenken. Es ist ein Haus mit viel Tradition, Geschichte und viel Flair", so Kaiser.Er dankte der Familie Hochsteiner und ihrem Team für das großartige Engagement das sie in den vergangenen 60 Jahren gezeigt haben – sie seien der Beweis dafür, was im Kärntner Tourismus mit viel Liebe zum Beruf möglich sei.Hochwertige Qualitätsangebote gepaart mit Kärntner Freundlichkeit, Gastlichkeit und Kundenflexibilität sowie Innovationsfreude sollen laut Kaiser weiterhin der Garant für den Kärntner Tourismus und die Anziehungskraft von Tourismusbetrieben sein.