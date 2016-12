Zirler Adventsingen 2016 Sonntag, 18.Dezember 2016 17 Uhr Veranstaltungszentrum B4 / Zirl

02.12.2016, 09:34 Uhr

„Gloria in excelsis Deo“ … und Friede auf Erden … und den Menschen ein Wohlgefallen!Diese Worte und den Zauber der Weihnachtszeit hat der große Komponist Carl ORFF mit seiner Mitarbeiterin Gunild Keetman in ein Weihnachtsspiel „Die Weihnachtsgeschichte“ gepackt. Die bezaubernde Weihnachtsgeschichte ist für Gesangsstimmen und Soli, ORFF-Instrumente - Blockflöten, Gitarren, Streichern, Xylophonen und Schlagwerkinstrumenten - komponiert und zu Weihnachten 1948 das 1.Mal aufgeführt worden.Heuer bringt die Landesmusikschule gemeinsam mit der 4b der Volksschule dieses Singspiel nach 2010 zum 2.Mal in Zirl zur Aufführung. Unsere Schüler/innen wollen Sie vorher noch mit Liedern und Melodien der Weihnachtszeit im 1.Teil musikalisch einstimmen. Gemeinsam laden wir Sie ganz herzlich ein, in dieser adventlichen Stunde mit uns ein Stück des Weges mit Blick auf Weihnachten 2016 zu gehen!

Die Aufführung ist, wie schon in der Vergangenheit, bei freiem Eintritt zu hören und wird von der Marktgemeinde Zirl mitgetragen. Ihre freiwilligen Spenden werden als schnelle Hilfe für in Not geratene Menschen in Zirl verwendet.Wir freuen uns BESONDERS auf Ihr Kommen!