Sanja Vukasinovic gewinnt wieder Gold im Freestyle

04.10.2016, 18:49 Uhr

WheelChairDancers Salzburg mit 10 Medaillen aus Belgien zurück

Wiederholt sichert sich Sanja die Goldmedaille bei den IPC Belgian Open 2016 im Freestyle mit ihrer Interpretation von Tschaikowski's Schwanensee und im Single Women ertanzte sie sich die Silbermedaille. Im Kombi Standard konnten sich Robert Pleininger und Katharina Ertas-Ferstl bei ihrem ersten zweiten Wettkampfstart nach dem 7. Platz beim Weltcup in Russland hier die Bronzemedaille sichern und im Single Men erreichte Robert Platz 5. Damit sind die Weltranglistenersten Sanja und Robert sowie seine Kombi-Partnerin Katharina gut aufgestellt für die in 3 Wochen im slovakischen Kosice stattfindende Europameisterschaft.

Medaillen gab es für rot-weiß-rot auch im Non-IPC-Bereich:Lydia Berka-Böckle und Gerald Riess siegten an beiden Wettkampftagen im Beginners Kombi. Im Duo Beginners wurden Gabriele Eicher und Helga Merkus am Samstag Zweite und am Sonntag Erste. In den Single-Wettkämpfen holte Gerald Riess Gold bei den Herren. Bei den Damen ertanzte sich Jasmine Trinkl bei ihrem Debüt gleich Silber, Gabriele Eichler kam auf Platz 3 und Helga Merkus wurde Fünfte.