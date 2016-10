01.10.2016, 16:17 Uhr

Parkhotel Villach

Heute eröffnet der gelernte Büchsenmachersein Geschäft -in den ehemaligen Mode Wöss-Räumlichkeiten am 8. Mai-Platz in der Villacher Innenstadt.Die Alpen Adria Jagd- und Sportwaffen GmbH zieht mit breitem Sortiment in das Villacher Parkhotel ein.Unzählige Interessenten und auch Ehrengäste waren bei der Eröffnung dabei - Landesrat, Oberst, Steuerberateruvm. Für Speis und Trank war bestens gesorgt - musikalisch umrahmte die(Ltg.:Hornmeister Julius Stöffler).