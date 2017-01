60 Jahre verheiratet: "Man muss jeden Tag neu anfangen"

20.01.2017, 06:00 Uhr

Milli und Martin Udermann aus Wernberg feierten dieser Tage ihre Diamantene Hochzeit. Ihr Rezept für eine lange Ehe klingt einfach – und ist doch "tägliche Arbeit".

WERNBERG (kofi). Beim Tanzen am Gottestaler Kirchtag war es. Da lernten sich Milli und Martin Udermann kennen. 1952. Sie war gelernte Schneiderin, er Gendarm in Ausbildung. Heute – Jahrzehnte später – sitzen die beiden in der gemütlichen Küche ihres Hauses in Wernberg und blicken auf einen bemerkenswerten, gemeinsamen Lebensweg zurück: 60 Jahre Ehe. Die so genannte Diamantene Hochzeit. Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Gottestal feierte das Paar diesen Anlass.

Gemeinsam alt geworden





Starker Glaube

Tipp: alles bereden



Milli ist mittlerweile 84 Jahre alt, Martin 85. Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, gemeinsam alt zu werden, wissen die beiden. "Wir haben großes Glück", sagt Martin, der nach Anfängen bei der Gendarmerie bis 1991 bei der Polizei in Villach gearbeitet hat. Und das Glück reicht über das Paar hinaus. "Zwei Töchter, fünf Enkel, fünf Urenkel – und alle gesund", sagt Milli.Vielleicht habe das alles auch ein wenig mit ihrem starken Glauben zu tun, überlegen die beiden. Denn der sonntägliche Kirchengang sei immer fixer Bestandteil der Woche gewesen, sagt Milli. Erst in den vergangenen Jahren, seit ihre Beine nicht mehr so richtig mitmachen, sei dieser Weg nicht mehr regelmäßig möglich.Fragt man das Paar nach seinem Rezept für eine lange Ehe, so wird es nachdenklich. Nach einigem Nachdenken sagt Martin: "Alles bereden. Das ist wichtig." Seine Frau nickt und ergänzt: "Und Zufriedenheit. Es gab viele Entbehrungen im Leben, die sollte man hinnehmen können."Heute, glaubt Milli, würden sich Ehepaare viel zu schnell scheiden lassen. Denn eines sei klar: An einer Ehe müsse man stets arbeiten. "Ich habe einmal einen klugen Satz gehört", sagt Milli: "Man muss jeden Tag neu anfangen."