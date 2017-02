Rückbesinnung im Jahr der Reformation

07.02.2017, 18:00 Uhr

500 Jahre Reformation. Die evangelische Kirche feiert mit einem Schwerpunktjahr.

Besinnung auf Grundwerte

VILLACH (aju). Heuer jährt sich der Tag, an dem Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlichte, zum 500. Mal. Die evangelische Kirche begeht das Jubiläum mit zahlreichen Feiern – und Villach mit seinem traditionell hohen Anteil an Protestanten, steht im Zentrum.Superintendent Manfred Sauer möchte dabei die Kernbotschaft der Reformation in den Mittelpunkt rücken. "Europa erlebt eine Zunahme von religiösen Fundamentalismen und auch eine Austrittsbereitschaft und Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche. Deswegen müssen wir die religiösen Werte in die Gegenwart rücken", sagt er.

Farbe bekennen

Bezug zur Gegenwart

Veranstaltungen im Reformationsjahr

Mehr als zehn Prozent der Villacher bekennen sich zum Protestantismus.Hervorzuheben für sie ist vor allem, dass Luther gelehrt hat, zu seiner eigenen Meinung zu stehen. "Wir feiern aber kein Luther-Jahr. Wir wollen würdigen, dass er etwas aufgebrochen hat, was die Kirche und die Gesellschaft bis heute verändert hat", sagt Felix Hulla, Pfarrer der evangelischen Pfarrgemeinde Villach. Im Gedenken daran werden die drei evangelischen Gemeinden Villachs in verschiedenen Veranstaltungen ihr Profil zeigen. Den Höhepunkt bildet ein Reformationsjubiläum am 31. Oktober im Congress Center Villach.Einfluss haben die Thesen Luthers auch auf die Kunst. So widmet sich eine Sonderausstellung der Künstlerin Lisa Huber in Fresach den Kernthemen der Reformation. Unter dem Titel "Das gefaltete Tuch" wird eine Rauminstallation zentrale Anliegen der Reformation wie Emanzipation und Freiheit für Besucher zugänglich machen. "Der Ansatz für die Ausstellung ist spannend, aber genauso zeitgenössisch herausfordernd", sagt Sauer.2. März, 9 Uhr: Ökumene im Kloster Wernberg28. April, 15 Uhr: Eröffnung der Sonderausstellung im Evang. Diözesanmuseum30. April: Schwerpunktveranstaltung der Pfarrgemeinde Villach-Stadtpark zum Thema: „Kulturelle Vielfalt“4. Mai: Eröffnung der Sonderausstellung „500 Jahre Reformation“ im Museum der Stadt Villach21. Mai: Themenschwerpunkt der Pfarrgemeinde St. Ruprecht: „Unsere schützenswerte Natur“31. Mai bis 2. Juni: Die dritten europäischen ToleranzgesprächeJuni: Präsentation mit Segensfeier im Stadtpark von Villach2. Juli, Burgarena Finkenstein: Musikalisches Abendlob