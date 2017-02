PUSTRITZ. Beim Gesangsworkshop von- das Wichtigste über Atemtechnik, Körperarbeit, Stimmführung und kreativen Ausdruck beim Singen lernen. Olga Bolgari, Sängerin und Stimmbildnerin lädt zur Entdeckungsreise durch die eigene Stimme in das Zentrum Quintessenz. Peter Illavsky, der singende Cellist, wird den Workshop am Cello begleiten. Alle Interessierten sind am, demeingeladen, ihre stimmlichen Möglichkeiten in der wenigen Zeit enorm zu vergrössern und auf Fragen bezüglich der Stimme Antwort zu bekommen.Anmeldung unter 0664/12 73 454. Kosten: 90 Euroam gleichen Abend (Samstag, 18. Februar) musizieren die beiden Künstler im Mountain Resort Feuerberg