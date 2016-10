Tag der offenen Tür in der Kräuterküche

ST. PETER AM WALLERSBERG: „Erntedank im Kräutergarten“ Unter dem Motto veranstaltet Unternehmerin Alexandra Riepl am, dem, einen Tag der offenen Tür in ihrer Kräuterküche mit Hofladen in St. Peter am Wallersberg (Obersielach 5, ehemals Lokal „Nochtkastl“). Abkann man bei einer Schnupperstunde im Kräutergarten nicht nur vom umfangreichen Wissen der zertifizierten Kräuterpädagogin profitieren, sondern auch ihre Naturprodukte aus Kräutern, Obst und Gemüse verkosten. Die von Hand hergestellte Produktpalette reicht von verschiedenen Sirupen über Marmeladen, Kräutersalz bis zur Suppenwürze, natürlich frei von Geschmacks- und künstlichen Konservierungsstoffen. Die Eröffnungsfeierlichkeiten mit Grußworten erfolgen um. Weitere Informationen unter 0664/1354664 oder www.alexandrariepl.at