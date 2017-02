Skimeisterschaften für Schüler auf der Petzen

10.02.2017, 13:08 Uhr

58 Teilnehmer

Unfallfreies Rennen

Die Tagesbesten



Die Sieger in den einzelnen Wertungsgruppen (WG):

58 Schüler aus fünf Schulen nahmen an den Meisterschaften teil. "Die Teilnehmerzahl ist trotz vieler entschuldigter Schulen gleich geblieben. Wir können also von einem leichten Aufwärtstrend sprechen", freute sich Poppernitsch.Trotz des Schlechtwetters am Vortag des Rennens war die Piste in einem sehr guten Zustand und die Meisterschaften gingen unfallfrei über die Bühne. Die besten 25 Schüler nehmen an den Landesschulskimeisterschaften am 23. Feber auf der Gerlitzen teil.Die Tagesbestzeit erreichte bei den Mädchen Lea Vauce vom Alpe-Adria-Gymnasium Völkermarkt mit 35,62. Die beste Zeit bei den Burschen erreichte Nico Kristan (34,67), ebenfalls vom Alpe-Adria-Gymnasium. Zur Siegerehrung kam auch der Feistritzer Bürgermeister Hermann Srienz. Die Gemeinde stellte für die Teilnehmer die Verpflegung zur Verfügung. "Sport und Bewegung sind wichtig, um auch in der Schule gute Leistungen zu erbringen. Ich hoffe, wir konnten durch dieses Rennen wieder Schüler für das Skifahren begeistern", sagte Meklin-Sumnitsch bei der Siegerehrung.1. Helena Figer, Gym. (41,10)2. Sarah Hoffmann, Gym. (43,91)3. Lisa Knauder, Gym. (49,97)1. Nico Kristan, Gym. (34,67)2. Lorenz Streit, VS Bleiburg (39,51)3. Elias Polainer, Gym. (43,47)1. Jana Kordesch, NMS Völkermarkt (50,08)2. Liza Lah, NMS Bleiburg (51,34)3. Chiara Maurel, NMS Völkermarkt (56,41)1. Florian Cajcmann, Gym. (36,16)2. Kilian Streit, Gym. (37,06)3. Adrian Petek, Gym. (40,51)1. Lea Vauce, Gym. (35,62)2. Michelle Weisenberger, NMS Völkermarkt (37,81)3. Lea Ischep, NMS Bleiburg (51,50)WG 3, männlich:1. Max Figer, Gym. (39,65)2. Samuel Hoffmann, Gym. (41,06)3. Maximilian Rauter, NMS Völkermarkt (41,70)1. Daniela Pacher, Gym. (39,66)1. Markus Eberhard, Gym. (38,90)2. Felix Buchacher, Gym. (41,55)3. Michael Katschnig, Gym. (42,48)