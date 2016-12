Waidhofen: UWG Kandidaten stehen fest

22.12.2016, 13:07 Uhr

Das Team der „alten Hasen“ wird nun mit fünf weiteren Mitgliedern ergänzt.

Die finale Kandidatenliste

WAIDHOFEN. Die Unabhängige Wählergemeinschaft UWG treten zur kommenden Gemeinderatswahl mit neun Kandidaten an. Vier der Kandidaten sind davon aus der bestehenden Periode bekannt. Stadtrat Rechberger, Kontrollausschussobmann Michael Elsner, Markus Leitner, Siegfried Nykodem finden sich auf der Liste.Die finale Kandidatenliste der UWG sieht somit wie folgt aus: Friedrich Rechberger, Michael Elsner, Markus Leitner, Erik Rehrl, Ronny Esletzbichler, Siegfried Nykodem. Tamara Elsner, Robert Brandstätter und Karin Komatz.Absoluter Neuzuänge sind Erik Rehrl und Karin Komatz. Tamara Elsner und Ronny Esletzbichler unterstützten die UWG bereits bei der letzten Wahl. Tamara Elsner setzt sich vor allem für den Tierschutz und Familienthemen ein. Karin Komatz arbeitet am Waidhofner Sozialamt und kennt somit die Sorgen und Nöte der Ybbstalmetropole.

Arbeitspätze erhalten

Erik Rehrl ist gelernter Installateur, arbeitet derzeit als technischer Angestellter und vertritt vor allem die Waidhofner Arbeiter.Ronny Esletzbichler und Robert Brandstätter waren bereits bei der letzten Wahl auf der UWG-Liste vertreten. Esletzbichler ist nun auf Listenplatz 5 vorgerückt und ist das jüngste Gesicht in der UWG-Mannschaft.Auch wenn für die UWG das Ziel einer Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts unbestritten ist, wird bewusst auf einen Vorzugsstimmenwahlkampf verzichtet. Die UWG hat es sich zum Ziel gesetzt, in der kommenden Periode einen Generationenwechsel durchzuführen. Und das wird bei der GR Nominierung entsprechend berücksichtigt. Listenerster bleibt aber vorab Gemeinderatsurgestein Friedrich Rechberger. Er führt die UWG zum letzten Mal in die nächste Gemeinderatsperiode und wird dann sukzessive seine Erfahrungen übergeben.