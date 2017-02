Blind Petition: Hard Rock-Veteranen unplugged

07.02.2017, 20:47 Uhr

nun schon aktiv, und Mastermind Hannes "Fusel" Bartsch und seine Mitstreiter denken euch weiterhin nicht im Traum daran sich in dem musikalischen Ruhestand zu begeben, sondern rocken frisch und munter drauflos: Nach der empfehlenswerten Bandbiografie namens(2014) erscheint Anfang März das im Favoritner „Stellwerk XII“ aufgenommene Output“ im CD-Format (inkl. Bonus-DVD sowie natürlich als Vinyl. Das Album umfasst 13 Tracks, und neben unvergessenen Bandklassikern wie "Man of Spirit", "Welcome to win" sind natürlich auch viele aktuellere Songs enthalten.