Welser startet Online-Plattform, um Sponsorsuche zu erleichtern

17.01.2017, 12:28 Uhr

"CONTRACTme" stellt den Kontakt zwischen Sponsor und Sportler her und wickelt das Geschäft ab.

WELS. "Es wird Österreichs erste Online-Plattform im Bereich des Sport-Sponsorings", bewirbt der Welser Alexander Bauer sein im November gegründetes Unternehmen "CONTRACTme". Damit will er die Jury beim Ideencasting der BezirksRundschau "120 Sekunden" überzeugen. "Viele Sportarten fristen in Österreich ein Schattendasein. Sie haben kaum Zuseher und geringe mediale Präsenz. Manche Sportler müssen Auftritte bei Wettkämpfen selbst bezahlen, weil Sponsoren fehlen. Das ändert sich mit 'CONTRACTme'", erklärt er sein Projekt. Einzelsportler, Vereine, Verbände oder Veranstalter erstellen auf der Plattform ein Profil. Sie schnüren Pakete – etwa Sponsorenflächen auf Trikots – um eine Summe Geld, mit denen sie Unternehmen locken wollen. Mithilfe mehrerer Raster – zum Beispiel Sportart, Budget oder Region – können die Unternehmen nach Sportlern suchen. "Die Plattform stellt den Kontakt zwischen den zwei Seiten her und wickelt das Geschäft ab", so Bauer. Unterstützend werden noch Sponsoren-Verträge zur Verfügung gestellt. "Zusätzlich bieten wir allen Sponsoren-Suchenden eine Art „Starterpaket“ – eine kleine eigene Website, eine Sponsor-Mappe, den Social-Media-Aufbau und ein professionelles Fotoshooting – damit einem Einstieg in die große Welt des Sportsponsorings nichts mehr im Wege steht." Auf die Idee kam der Spieler des FC Wels, als er selbst für den Verein aktiv Sponsoren aquirieren wollte. Nun steht der Welser kurz vor dem Launch der offiziellen Online-Plattform.