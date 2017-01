Das Ballereignis für alle Partyhungrigen

24.01.2017, 16:19 Uhr

Vergangenen Samstag ging der größte Schülerball Oberösterreichs erfolgreich über die Bühne.

WELS. Auf mehr als 19.000 Quadratmetern wurde gefeiert und getanzt. Unter dem Titel "Game of Technicians - Matura is coming" fand in der Rotaxhalle Wels und der Messehalle 21 der Maturaball der HTL Wels statt. Unter den rund 6000 Gästen befanden sich auch einige Politiker wie zum Beispiel Landtagsabgeordneter Peter Csar, Gemeinderat Ronny Schiefermayr, SPÖ-Fraktionsvorsitzender Stefan Ganzert und Landtagsabgeordneter Hermann Krenn. Für beste Stimmung wurde mit internationalen Top-Acts gesorgt. RIO, The Gentlemen Rockers, Mario Valley und DJ Shany heizten dem Publikum ordentlich ein. Auch das Ballkomitee ist zufrieden: "Die meisten Lehrer und der Direktor haben uns ein großes Lob ausgesprochen", erzählt Sura Kanyildiz, Marketingchefin des Maturaballkommittees.