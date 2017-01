Simulatoren von BMW für die FH Wels

12.01.2017, 16:30 Uhr

Laborinfrastruktur wird durch drei HIL-Systeme weiter aufgewertet.

WELS. Die FH OÖ ist zu einem unverzichtbaren Motor für die heimische Automobilindustrie geworden. Mit dem neuen internationalen Master-Studiengang „Automotive Mechatronics and Management“ wurde in diesem Jahr ein weiterer Schritt gesetzt, um qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden. Die BMW Motoren GmbH war bereits in die Entwicklung des Studiengangs involviert und unterstützt nun auch den Aufbau der Laborinfrastruktur durch das Sponsoring von drei Hardware-in-the-Loop Simulatoren. Diese Geräte ermöglichen ein effizientes und automatisiertes Testen von Antriebsstrang-, Fahrdynamik- und Karrosseriesteuergeräten.Diese Simulatoren deutschen Herstellers dSPACE sind State of the Art und werden bereits bei führenden Unternehmen der Fahrzeugindustrie eingesetzt. Kürzlich erfolgte die offizielle Übergabe dieser Systeme an die FH OÖ durch Christian Ertl. Ertl leitet in der BMW Motoren GmbH die Abteilung Diagnostik, Validierung, Methoden und Typprüfung von Dieselmotoren und wird in Zukunft auch als Lektor am Studiengang AMM tätig sein. „In Verbindung mit der an unserer Fakultät bereits vorhandenen Laborinfrastruktur ermöglichen uns diese von der BMW Motoren GmbH gesponserten HIL-Systeme eine durchgängige und nahtlos integrierte Werkzeugkette für die modellbasierte Entwicklung mechatronischer Systeme“, freuen sich Studiengangsleiter Kurt Gaubinger und seine Kollegen über die neue Hardware.