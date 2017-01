Starlim-Sterner baut auf zwei Kontinenten aus

18.01.2017, 06:00 Uhr

Standorterweiterung in Marchtrenk und Kanada.

MARCHTRENK. In Marchtrenk wird derzeit kräftig ausgebaut. Erst im November 2016 wurde am Standort von starlim//sterner mit zwei Ausbauschritten gestartet. Flächen für die Logistik, die Fördertechnik, Produktionsprozesse und den Werkzeugbau kommen hinzu. Insgesamt beläuft sich die Erweiterung auf 7.200 Quadratmeter und ein Investitionsvolumen von 15 Millionen Euro. Die Erweiterung des Werkzeugbaus soll bereits im Frühjahr 2017 fertig gestellt sein, die Fläche für Logistik, Fördertechnik und Produktionsprozesse im Herbst 2017. Zeitgleich wird auch in London/Ontario in Kanada an einer großflächigen Standorterweiterung gearbeitet. Die gestiegene Nachfrage macht eine Erweiterung der räumlichen Kapazitäten im Bereich Büro, Logistik, Produktion und der technischen Nebenflächen notwendig. „Die Nachfrage nach Silikonprodukten steigt, man entdeckt laufend neue Anwendungsgebiete“, freut sich Geschäftsführer Thomas Bründl über die Entwicklungen, die zur wachsenden Internationalisierung des Unternehmens beitragen.