"Adventklänge" in der Wallfahrtskirche Götzens

Seit Jahren wird in Götzens die Tradition des Adventsingens in der Wallfahrtskirche gepflegt, wo sich alle Chöre des Dorfes für eine gemeinsame, gemütliche weihnachtliche Stunde versammeln.

Aufgrund der Vielzahl an Chören in den verschiedensten Besetzungen ist es heuer gelungen, zwei adventliche Abende zu gestalten. Am Sonntag, dem 4. Dezember findet der Götzner Familienadvent beim Musikpavillon statt. Dort sorgt nach den Darbietungen der jungen Künstler der Spielbus der katholischen Jungschar Innsbruck für Spiel und Spaß. Für das leibliche Wohl garantieren die Götzner Bäuerinnen und der Rodelverein Götzens, zum Kauf werden Produkte aus Götzens angeboten.

Am Sonntag, dem 11. Dezember findet in traditionaler Art und Weise das Götzner Adventsingen unter dem Motto „Adventklänge“ statt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Wallfahrtskirche. Anschließend lassen die Organisatoren den Abend beim Adventmarkt am Musikpavillon ausklingen.