Jugendraumfest im "Chill Island" in Götzens

Das Jugendzentrum Flax in Axams musste vorübergehend geschlossen werden – es nun gibt deshalb mehr Öffnungstage in Götzens und Grinzens. Das "Chill Island Götzens" hat nun an drei Tagen geöffnet und der Jugendraum in Grinzens öffnet seine Türen zwei mal pro Woche für alle Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren.. Das muss gefeiert werden!

Im "Chill Island Götzens" findet am Freitag, dem 7. Oktober ab 17.30 Uhr ein großes Jugendraum-Fest statt. Bei einem Tischfußball und einem Billardturnier gibt es einen tollen Preis – für Essen, Trinken und alles, was ein Jugendraumfest braucht, ist natürlich gesorgt!

Öffnungszeiten:

Chill Island Götzens, Mittwoch: 17 bis 20 Uhr; Donnerstag: 16 bis 21 Uhr; Freitag: 17:30 bis 22:30 Uhr

Jura Grinzens: Freitag: 17 bis 22 Uhr; Samstag: 17 bis 22 Uhr