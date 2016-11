Zu Cäcilia ist in Grinzens was los

26.11.2016, 21:41 Uhr

Musikkapelle gab wieder das traditionelle Kirchenkonzert und lud anschließend zum Ball!

Es gibt viele Konzerte am Tag der Hl. Cäcilia – aber in Grinzens lässt es die Musikkapelle nicht dabei bewenden. Dort gehört auch das Ballereignis im Anschluss an das Konzert zur Tradition. Ergo luden die MusikantInnen unter den beiden Obmännernundsowie Kapellmeisterzuerst in die Pfarrkirche. Ein anspruchsvolles Konzert inklusive der Zugabe durch das Flötenregister begeisterte nicht nur Pfarrer Dr.r und Bgm.sondern auch viele ZuhörerInnen. Im Anschluss konzertierte das stark besetzte Jugendorchester im Gemeindesaal. Dort wurden auch die Urkunden für die Leistungsabzeichen übergeben und solcherart verdiente JungmusikantInnen die gebührende Ehre zuteil.(Gold),(Silber),und(Bronze) standen bei dieser Ehrung im Mittelpunkt. Nach dem offiziellen Teil wurden die Tanzschuhe ausgepackt – Gerüchten zufolge soll es sich um die längste Cäcilienfeier in weitem Umkreis gehandelt haben ...