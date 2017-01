Schokorennen am Rangger Köpfl

21.01.2017, 19:15 Uhr

SV Oberperfuss-Ski will Kindern die Freude am Skilauf vermitteln und ist auf einem guten Weg!

Schokorennen 2017 am Rangger KöpflVergangenes Wochenende fand am Rangger Köpfl bei besten Verhältnissen nach den Schneefällen das Schokorennen 2017 statt. Dabei wurde auf der selektiven Egghofpiste ein Riesentorlauf ausgetragen. Bei einem Teilnehmerfeld von 64 Läufern in der Wertung fuhren Laurin Schallenmüller (40,13 sec) bei den Burschen und Schennach Lena (40,73 sec) zum Tagessieg. SV Oberperfuss-Skiobmann Manuel Hujara: "Die jüngsten Starter waren dabei erst vier Jahre alt. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren M-Preis Oberperfuss, Andrea Triendl Physiotherapie und Stefan Kastner für die Preise! Danke auch allen Helfern und Eltern."

Viel los am Rangger Köpfl

Pistenflöhe unterwegs



Ergebnisse Schokorennen:

Überhaupt passiert viel in diesem Winter am Rangger Köpfl. Gemeinsam mit dem Verein SkiTri Zirl hat der SV Oberperfuss Ski eine Trainingsgemeinschaft gebildet mit dem Ziel, das Kinder und Schülertraining (U8 bis U16) in zwei Gruppen zu forcieren. "Als starker Partner zeigten sich von Anfang an die Bergbahnen Rangger Köpfl", so der Obmann. "Diese ermöglichen es uns, insgesamt vier Mal pro Woche zu trainieren."Auch seit heuer gibt es die Pistenflöhe, die einmal die Woche ausrücken (Alter zwischen 5 und 8 Jahren). Als spezielles Highlight findet in diesem Winter noch zusätzlich ein Projekt mit der Volksschule Oberperfuss statt. Die Turnstunde wird dabei auf die Skipiste verlegt. Dieses Projekt findet durch die Unterstützung der Volksschule, des Skivereins und der Skischule Kleissl aus Oberperfuss statt. Manuel Hujara zeigt sich optimistisch: „Unser oberstes Ziel als Skiverein muss es sein, den Kindern die Freude am Skilauf zu vermitteln. Dies versuchen wir seit heuer intensiv mit vielen Projekten und erreichen damit alle Altersgruppen. Der Erfolg zeigt sich anhand der Teilnehmerzahlen. Das Feedback der Kinder ist sehr gut und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich war anfangs selbst etwas überrascht, wie gut unsere Trainings und Projekte angenommen werden. Vor allem muss man klar sagen dass uns die Bergbahnen sehr entgegenkommen mit allem was wir tun. Das ist nicht selbstverständlich und sucht sicherlich mancherorts seinesgleichen.“1. Selina Juen, 2. Lisa Forster, 3. Emma Köll1. Armin Tillian-Rubatscher, 2. Jakob Kammerlander, 3. Bruno Plattner1. Regina Plattner, 2. Toni Heis, 3. Marie Mayrhofer1. Leo Kofler, 2. Luis Jägert, 3. Florian Tillian-Rubatscher1. Leonie Kurz, 2. Lena Köll1. Alexaner Zanier, 2. Elias Weber, 3. Tobias Albrecht1. Ricarda Lorenz, 2. Elisabeth Kammerlander, 3. Lora Berlinger1. Tobias Koller, 2. Adam Triendl, 3. Jakob Stöpp1. Valentin Pöll1. Lena Schennach, 2. Ivana Ivanova, 3. Maja Zimmermann1. Laurin Schallenmüller, 2. Philipp Kofler, 3. Moritz Hupfauf1. Clara Stiebleichinger, 2. Marie Kastner, 3. Celina Kainz1. Fabio Baumann