Silber und Bronze für die Rodler

08.01.2017, 15:16 Uhr

Wolfi Kindl aus Natters holte bei den Europameisterschaften zwei Medaillen!

Österreichs Olympiarodler sind mit viel Schwung und Erfolg ins neue Jahr gestartet: Die heimische Staffel holte bei der Europameisterschaft, die beim Königssee-Weltcup im „Race-to-Race“-Modus gerodelt wird, sensationell die Silber-Medaille. Wolfgang Kindl legte in der Einsitzer-Konkurrenz die Bronzemedaille drauf!Nach dem erfreulichen Auftakt - Thomas Steu aus Vorarlberg und Lorenz Koller aus Innsbruck rodelten am Samstag im Doppelsitzer auf Rang vier, Miriam Kastlunger bei den Damen auf Platz fünf - zeigten die Schützlinge von ÖRV-Cheftrainer Rene Friedl auch am zweiten Tag der Königssee-Konkurrenz starke Fahrten.Allen voran Wolfgang Kindl, der sich im Einsitzer der Herren lediglich dem Russen Semen Pavlichenko und Ralf Palik aus Deutschland geschlagen geben musste und nach Silber 2010 seine zweite EM-Medaille holte. Der 27-jährige Tiroler stand damit in der vorolympischen Saison zum vierten Mal am Weltcuppodest und verbessert esich im Gesamt-Weltcup hinter Roman Repilov (RUS) auf Platz zwei.Armin Frauscher gelang ebenfalls ein starker Auftritt. Der 22-Jährige kam als zweitbester Österreicher auf Rang acht und sicherte den fünften ÖRV Top-10 Platz an diesem Wochenende. Reinhard Egger beendete das EM-Rennen auf Rang 14. Für eine Schrecksekunde sorgte David Gleirscher. Der 22-jährige Stubaier kam im zweiten Lauf schwer zu Sturz, erlitt nach ersten Diagnosen aber nur leichte Blessuren.

Starke Staffel

In Abwesenheit von Peter Penz und Georg Fischler, der aufgrund einer Herzmuskelentzündung pausieren muss, zeigte das ÖRV-Team in der Besetzung Miriam Kastlunger, Wolfgang Kindl und Thomas Steu/Lorenz Koller in der abschließenden Team-Staffel im Kollektiv auf und belegte hinter Deutschland Rang zwei.