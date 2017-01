ÖAMTC-Pannenfahrer leisteten im Vorjahr 11.150 Pannenhilfen in Wr. Neustadt

06.01.2017, 11:43 Uhr

Wiener Neustadt/NÖ.

ÖAMTC-Pannenhilfe rückte im Vorjahr 126.000 Mal in Niederösterreich ausAllein im Einzugsgebiet Wr. Neustadt leisteten die Gelben Engel 11.150 PannenhilfenDie ÖAMTC-Pannenfahrer blicken auf ein einsatzstarkes Jahr 2016 zurück: Allein in Niederösterreich rückten die Gelben Engel zu 126.000 Pannenhilfen aus. Durchschnittlich sind das 345 Einsätze täglich, eine Steigerung von rund fünf Prozent gegenüber 2015. Auch im Einzugsgebiet Wr. Neustadt hatten die Pannenfahrer im 120. Jubiläumsjahr des Clubs einiges zu tun. Insgesamt rückten sie zu 11.150 mobilen Nothilfeleistungen aus – das sind um 980 Pannenhilfen mehr als noch 2015. „Ein stärkerer Jänner (1.270 Pannenhilfen) und Dezember (1.120 Einsätze) sowie November (970 Einsätze) haben 2016 im Vergleich zum Vorjahr für ein Einsatzplus gesorgt“, berichtet Walter Schmitl, ÖAMTC-Stützpunktleiter der Dienststelle Wr. Neustadt. Die einsatzstärksten Tage waren am 19., 4. und 22. Jänner 2016 zu verzeichnen.

Pannenursache Nummer 1: BatterieproblemeDie meisten Einsätze – nämlich knapp ein Drittel – wurden 2016 wegen Problemen mit der Batterie absolviert. Während ihr Kälte in den Wintermonaten zusetzt, leidet sie im Sommer unter der Hitze. Dementsprechend war häufig Starthilfe notwendig. „Andere häufige Einsatzgründe waren Probleme mit dem Motor bzw. dem Motormanagement, Schwierigkeiten mit dem Starter, Reifenschäden und Aufsperrdienste“, so ÖAMTC-Stützpunktleiter Walter Schmitl.Einsatzzahlen ÖAMTC-Pannenhilfe 2016 im BundesländervergleichÖsterreichweit rückten die Gelben Engel im Vorjahr zu 686.515 Einsätzen aus. Das heißt im Schnitt leisteten die Gelben Engel 1.880 Pannenhilfen täglich. Im Bundesländervergleich hat sich das Bild im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht geändert: Am häufigsten mussten die ÖAMTC-Pannenfahrer auch 2016 wieder in Wien ausrücken, gefolgt von Nieder- und Oberösterreich.Wien 158.400 434Niederösterreich 126.000 345Oberösterreich 107.600 295Steiermark 90.500 248Tirol 67.100 184Kärnten 52.100 143Salzburg 42.100 115Vorarlberg 23.600 65Burgenland 19.200 53*Summe der Einsätze von 1. Jänner bis 31. Dezember 2016, gerundet