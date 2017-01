Spendenübergabe "Kinderlachen für Kinder"

29.01.2017, 20:46 Uhr

2000,-- Euro für den Phoenixhof

Im Herbst veranstaltete Ladies Circle 6 Wiener Neustadt gemeinsam mit ProKatzelsdorf ein Kinderfest im Schloss Katzelsdorf. Der Reinerlös ging an den Phoenixhof in Forchtenstein, einem Wohn- und Therapieprojekt für Kinder in schwierigen Lebenslagen. Dort stehen momentan sowohl ein Ausbauprojekt sowie auch diverse Renovierungsarbeiten an, welche nach Abschluss den dort lebenden Burschen einen uneingeschränkt lebenswerten Platz bieten sollen. Die Ladies rund um Präsidentin Manuela Aeppli und Christian Kadletz von ProKatzelsdorf wurden von Dr. Günter Ullreich und Andreas Lopez herzlich empfangen und konnten sich gleich vor Ort ein Bild der Lage machen. Es war ergreifend zu sehen, mit wie viel Engagement hier im phoenixhof gearbeitet wird und wie viel Gutes dabei entstehen kann!