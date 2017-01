Vom "Reindlhaarschnitt" zum Charakterkopf: Happy Birthday, Christoph Dostal!

16.01.2017, 20:01 Uhr

Wiener Neustadts Kulturbotschafter wird am Mittwoch 45. Dabei sei ein Rückblick auf seine "Jugendsünden" gestattet.

Heute wird er eventuell mit Hollywood-Schauspieler Pierce Brosnan verwechselt, in früheren Zeiten erinnerte er eher an einen Hauptdarsteller von "Raumschiff Orion". Aber eine andere Hauptrolle 2001/2002 war es, die ihn zu einem Anwalt mit Bubikopf mutieren ließ: "Verbotene Liebe", eine eher peinliche ARD-Seifenoper, die sich immerhin 20 Jahre im deutschen Fernsehen hielt. Eineinhalb Jahre mit Dostal in einer Hauptrolle. Der "Dosti" ist erwachsen geworden, vor allem Theateraufführungen wie u.a. "Der Knochenmann" bezeugen sein Talent. Mit seiner Hilfe soll Wiener Neustadt eine Kulturhochburg und die Landesausstellung 2019 zu einem Erfolg werden.In diesem Sinne: Alles Gute!