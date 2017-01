SPÖ-Jahresausklang mit Sekt und Brötchen

01.01.2017, 22:13 Uhr

Wiener Neustadt. Text und Fotos von Karl Kreska

Bei herrlichem Sonnenschein, Brötchen und Sekt ließ die SPÖ Wiener Neustadt am Silvestervormittag das Jahr 2016 am Hauptplatz ausklingen.Vizebürgermeister Horst Karas, die Stadträte Margarete Sitz, Wolfgang Scharmitzer, Lidwina Unger, BR Ingrid Winkler, die Gemeinderäte Klaudia Hlobil, Ernst Stargl, Peter Loidolt, Jürgen Schwarz und Roland Palkovits sowie SP-Geschäftsführerin Christine Schlögl, stießen mit den vielen Neustädterinnen und Neustädtern unter ihnen Wolfgang Trofer, Holger Linhart, Barbara Dunst mit Gatten und Sohn Hendrik, Kurt Winkler sowie Helga und Adi Mayer, auf ein Prosit 2017 an und Horst Karas und seine Mitstreiter verteilten Glücksbringer, worauf ein Anwesender meinte, mit diesen Glücksbringern kann das Neue Jahr für die Stadt nur besser werden.