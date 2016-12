Hella Comet // Selbstlaut // Žen // alllone

Hella Comet (Shoegaze / Noise Rock),Auf ihrem neuen Album "Locust Valley" legen sie die Langzeit-Trips von Shoegazing und Postrock vorerst zu den Akten. Gespielt wird mit "Klangreizen und deren Abstraktion, mitten im Spannungsfeldvon Sinnlichkeit und Geist, von songbasiertem Ausdruck und Sounderfahrung des Experiments". Hella Comet erlauben es sich wieder zur Kurzform, zum Song - zum Rocksong zurückzukehren.

//Žen (Post Rock / Shoegaze)Würden Žen ihr Genre definieren, wäre es wohl Indie-Rock, gepaart mit Einflüssen des Post-Rock, Shoegaze, Math-Rock und experimenteller elektronischer Musik. Viel wichtiger aber - sie begeben sich mit uns auf eine fantastische Reise, in der sie einerseits die Klänge ihrer Instrumente harmonisch zusammenfügen, andererseits Geschlechterstereotype kompromisslos zerlegen. Ihr aktuelles Album "Jantar" wurde 2015 beim queer-feministischen Label Unrecords aus Wien released.//Selbstlaut (MC // Hip-Hop, Rap)"Was der sympathische Linzer kann, wie kein Zweiter: Geschichten erzählen, welche zum nachdenken anregen.", ist auf dougegen.de über Selbstlaut zu lesen. Wer hier leicht bekömmlichen Pop-Rap erwartet, muss leider enttäuscht werden - die Tracks von Selbslaut sind kritisch, widerständig und poetisch. Mit Lyrics und Beats, die im Kopf bleiben, aber auch im Herzen. Kürzlich hat er gemeinsam mit Mirac seine EP „In Theory you can Hear Me“ released. https://selbstlaut.bandcamp.com/a …/in-theory-you-can-hear-me//alllone (Noise Collage Recordings)alllone, "joined forces to continue their quest through electronic beatmaking and to express their love for the music". Schon bekannt aus den Gruppen Solo Premium und KVNSHIN starten die drei Jungs mit ihrem neuen Projekt einen weiteren gefühlvollen Versuch, unsere Herzen zum Tanzen zu bringen. Ihre wunderbaren elektronischen Beats schlagen bevorzugt 170 Mal in der Minute, doch ähnlich grenzenlos wie die Liebe der Gruppe zur Musik, kennen auch ihre Beats keine Limits.