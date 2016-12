Advent, Advent, ein Lichtlein blinkt

06.12.2016, 09:55 Uhr

Die Bezirksblätter suchen die interessantesten Weihnachtsbeleuchtungen im Bezirk und verlosen EVN-Pakete

BEZIRK ZWETTL. Glühende Weihnachtsmänner klettern auf Balkone, Vorgärten blinken wie 80er-Jahre Diskos und so manche Garage sieht aus wie das Landedeck der Enterprise. Jedes Jahr vor Weihnachten verwandeln sich Eigenheime, Einkaufsstraßen und öffentliche Gebäude in Niederösterreich zu leuchtenden Gesamtkunstwerken. Die Bezirksblätter suchten die schönsten, schrägsten und weihnachtlichsten Beleuchtungen im Bezirk Zwettl.

Die interessantesten Beleuchtungen finden sie auch im Internet unter „meinbezirk.at/blink16"

Mehr als 20.000 Lichter

Riesenluster in Zwettl

Größter lebender Christbaum

Das wohl bestbeleuchteste Einfamilienhaus im Bezirk Zwettl, ist jenes von Familie Buxbaum aus Kronegg in der Gemeinde Altmelon. Das Anwesen wird im Advent von mehr als 20 000 Lichter umrahmt und dementsprechend in Szene gesetzt."In den Kinderaugen heißt es dann, hier ist das Christkind zuhause", erklärt Karl Buxbaum stolz.Alljährlich werden in der Zwettler Innenstadt rund 80 warmweiß leuchtende Schneeflocken angebracht. Seit 2009 gibt es jedoch einen weiteren außergewöhnlichen Blickfang. Zwei rund zwei Meter großer Riesenluster zieren die Land- und mittlerweile auch die Hamerlingstraße. Gemeinsam mit einem Lichtervorhang am Sparkassenplatz soll so ein besonderer Empfang geboten werden. Dass die Beleuchtung aus LED-Lampen besteht, ist mittlerweile selbstverständlich.Von Weitem ersichtlich, strahlt in Sallingstadt die Tanne inmitten des Thayatals dem Besucher entgegen. Christopher Edelmaier: "Der Brauch, den Baum in der Ortsmitte zu beleuchten, wurde auf Initiative der Jugend wieder aufgegriffen und fand in der Ortschaft und darüber hinaus großen Anklang." Mit 100 LED-Birnen ausgestattet, erhellt der größte lebende Christbaum Niederösterreichs damit den Ortskern. "Der Stromverbrauch des 17 Meter hohen Baumes liegt unter 400 Watt, das ist weniger als ein handelsüblicher Arbeitsscheinwerfer verbraucht", so der neue Obmann Mathias Hipp.