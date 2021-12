Es war immer ein Spektakel, wenn die „Breagazer Bodaseetüfl“ und andere Kampus- ud Perchtengruppen durch die Innenstadt liefen. Coronabedingt gab es eine zweijährige Zwangspause, aber wir wissen ja - die „Tüfl“ schlafen nie!

Den Entschluss einen Verein zu gründen, hatte Andreas Weishäupl 2011, nachdem er mit meiner damaligen Lebensgefährtin und den Kindern in der Steiermark auf einem Perchtenlauf war. Wieder in Vorarlberg angekommen hat er sich dann in die Nachforschung begeben, was der Unterschied von Krampus- und Perchten ist und wo überall in der Geschichte Läufe stattgefunden haben. Danach ging alles relativ schnell und er konnte aus seinem Familien- und Freundeskreis gleich mehrere begeistern und am 23.12.2011 war es dann soweit; der Verein „Breagazer Bodaseetüfl – Krampus- und Perchtengruppe e.V.“ war offiziell gegründet.

Ohne jede Gewalt

Das Jahr darauf veranstalteten wir bereits unseren ersten Krampuslauf mit immerhin schon zwölf Gruppen. Der Weg dorthin war allerdings mit der Stadt und den Behörden, aufgrund von diversen Verletzungsberichten anderer Läufe, nicht gerade einfach. Nach unserem ersten Lauf, der ohne Vorfälle stattfand, ging es dann im Jahre darauf mit den Behörden immer besser und es wollten zudem immer mehr Gruppen bei unserem Lauf teilnehmen, da für uns die Gewaltfreiheit an erster Stelle steht.

Masken selber schnitzen

Zurzeit wirken bei den Breagazer Bodaseetüfl 44 Mitglieder mit. Der größte Teil unseres Vereins sind unsere 27 Maskenträger. Ganz wichtig sind bei uns auch die Helfer und passiven Mitglieder. Ohne die Mithilfe aller Mitglieder wäre unser Lauf, den wir jedes Jahr in Bregenz durchführen, bei dem mittlerweile zwischen 450 und 500 Krampi und zudem zwischen 9.000 und 10.000 Zuseher kommen, nicht möglich. Unsere Mitglieder besitzen Masken von in der Szene bekannter Maskenschnitzer, aber wir haben einige Mitglieder, die ihre Masken selbst geschnitzten haben, die allesamt individuelle Kunstwerke sind.

Im ganzen Land unterwegs

Wir sind bei unseren Läufen national und international unterwegs. Ob in Südtirol, in der Schweiz aber auch in Deutschland findet man uns auf diversen Läufen. Natürlich kann man uns auch bei dem ein oder anderen Lauf oder Showevent in Österreich antreffen. Ob Vorarlberg, Tirol oder Salzburg – wir waren auch hier schon auf dem ein oder anderen Lauf.

Bald wieder auf der Straße

Wenn es die Zeit zulässt, nehmen wir auch Einladungen oder Auftritte bei diversen Firmenfeiern an. Leider konnten aufgrund der Corona-Pandemie unsere Läufe im vergangenen Jahr und auch heuer nicht stattfinden. Wir hoffen aber, dass sich im kommenden Dezember wieder viele Menschen einfinden, um den Lauf – frei von jeglicher Gewalt, aber nicht von spektakulären Szenen – anzuschauen. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage und den anderen von uns angebotenen Plattformen: E-Mail info@breagazer-bodaseetuefl.at, Homepage: www.breagazer-bodaseetuefl.at