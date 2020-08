Ihre Smovey-Übungen im Sommer machte die Bregenzer PVÖ-Gymnastikgruppe unter der Leitung der Landessportreferentin des Pensionistenverbandes (PVÖ) Vorarlberg, Elisabeth Mayer, im schönen Freizeitgarten des ASKÖ-Heims in Bregenz. Mehrere Termine wurden dazu im Rahmen des PVÖ-Sommeraktivprogramm ausgeschrieben, um die Physis der Pensionisten zu stärken. Zahlreiche Vorteile umfasst das Training mit Smovey. Zum einen aktiviert das Workout mit den Ringen bis zu 97 Prozent der Muskulatur, ist ein Mega-Booster für die Fettverbrennung und zu guter Letzt vitalisiert Smovey alle Zellen des Körpers. Nicht um sonst waren die wöchentlichen Übungseinheiten während der Sommermonate so beliebt unter den PVÖ-Mitgliedern, weiß PVÖ-Sportchefin Elisabeth Mayer zu berichten. Zudem, so der PVÖ, war der regelmäßige und freundschaftliche Kontakt unter den Sportkolleginnen und die Bewegung in freier Natur die beste Vorsorgemedizin für das seelische Wohlbefinden.