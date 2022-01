In der Donaustadt gab es vergangene Woche einigen Grund zum Feiern. Erika Offenberger ist nun schon seit 50 Jahren Chefin des "Kagraner Kistl". Außerdem durfte Monika und Franz Fischer zum 50. Hochzeitstag gratuliert werden.

WIEN/DONAUSTADT. Das "Kagraner Kistl" kann sich längst eines legendären Status erfreuen - so wie auch seine Chefin Erika Offenberger. So durfte sie in der vergangenen Woche ein besonderes Jubiläum feiern. Seit 50 Jahren ist Offenberger bereits Chefin des bekannten Beisls in der Donaustadt. Dieser Anlass musste natürlich gebührend gefeiert werden.

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) stattete der Beisl-Besitzerin diesbezüglich gemeinsam mit Martina Haslinger und Erwin Scheiflinger von der WKW Fachgruppe Gastronomie einen Besuch ab. Dabei wurde der Leistung von Erika Offenberger in den letzten 50 Jahren Tribut gezollt und schon freudig in die Zukunft geblickt.

Von Links: Erwin Scheiflinger, Jubilarin Erika Offenberger, Martina Haslinger und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

Foto: BV22

hochgeladen von David Hofer

Bezirksvorsteher Nevrivy wünschte der Jubilarin weiterhin viel Freude und Kraft sowie noch viele erfolgreiche Jahre mit dem "Kagraner Kistl".

Ein "goldenes" Jubiläum

Das Leben ein halbes Jahrhundert miteinander zu teilen, ist nicht vielen vergönnt. In 50 Jahren gibt es einiges an Herausforderung zu bewältigen, aber auch vieles an freudigen Ereignissen zu teilen. So auch beim Ehepaar Monika und Franz Fischer in der Donaustadt. An so einem Ehrentag muss auch Mal gefeiert und den Jubilaren gratuliert werden, dachte sich auch Nevrivy.

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (re.) gratuliert dem Ehepaar Fischer zur goldenen Hochzeit.

Foto: BV22

hochgeladen von David Hofer

Er überraschte das Ehepaar zur goldenen Hochzeit. Die Ehe hat 50 Jahre lang allem standgehalten und sich als fest und kostbar erwiesen, betonte Nevrivy. So bleibt den beiden zu wünschen, dass sie ihrem bisherigen Erinnerungsschatz noch viele schöne gemeinsame Momente hinzufügen können.

Das könnte dich auch interessieren:

Eine Liebe, die seit 70 Jahren hält

Genuss-Tipps aus der Donaustadt gesucht!