Wer spontan essen gehen mag, hat im 21. Bezirk eine köstliche Auswahl.

WIEN/FLORIDSDORF. Es muss nicht immer etwas Selbstgekochtes sein, schon gar nicht an den Feiertagen. Viele Restaurants haben auch über Weihnachten geöffnet. Das bietet sich vor allem für diejenigen an, die sonst alleine zu Hause sitzen würden.

Die BezirksZeitung hat eine Auswahl an Lokalen, die im Bezirk geöffnet haben. Wer Interesse hat, sollte alsbald reservieren.

Kulinarische Feiertage

Etwa das Tartufo, dabei handelt es sich um ein Restaurant und eine Weinbar. In der Frömmlgasse 36 gibt es am 24. Dezember sogar ein eigenes Weihnachtsdinner um 17 Uhr. Doch auch am 25. und 26. Dezember hat das italienische Restaurant von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Reservierung unter 01/278 66 76. Die Speisekarte gibt es unter www.tartufo.at nachzulesen. Wer mag, kann sich die Speisen auch mit nach Hause nehmen.

Türkische Spezialitäten gibt es beim Kent Restaurant in der Floridsdorfer Hauptstraße 34. Neben dem Frühstücksbuffet um 12,90 Euro pro Person gibt es auch Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen und Desserts. Um telefonische Reservierung unter 01/22 66 161 wird gebeten. Zur Speisekarte geht es hier: www.kentrestaurant.at/floridsdorf

Österreichische Schmankerl gibt es am 24. Dezember von 8 bis 15 Uhr beim Jonas. Am 25. Dezember hat das Lokal am Franz-Jonas-Platz 11 geschlossen. Dafür gibt es am Folgetag bis 23 Uhr warme Küche. Wer mag, kann sich seine Speisen mit nach Hause nehmen. Die Take-away-Karte gibt es unter www.jonas-lokal.at – Bestellungen werden telefonisch unter 0676/401 74 96 angenommen.

