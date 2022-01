Am letzen Wochenende ging es tänzerisch wieder heiß her. Zwei Tage lang verwandelte sich die Volksschule in Gänserndorf-Süd in den größten Tanzsaal der Region.

GÄNSERNDORF. Der Zustrom der Tanzsportler war beachtlich. Und wer sich auskennt in der Szene, erspähte im Kollegium des hohen Wertungsgerichtes den Gewinner von Dancing Stars 2021, Tanzprofi Danilo Campisi und ehrlich, wer will nicht von jemanden gewertet werden, der auf so eine erfolgreiche Karriere zurück blicken kann? "Ich habe die Einladung nach Gänserndorf wieder gerne angenommen", so Campisi, "habe ich doch einige Jahre meiner Jugend hier verbracht und sowas verbindet einfach".

Aber auch seine Profikollegen Michael Kaufmann und Stefan Herzog befanden sich im Panel. Ein illustre Runde also, die strengen Blickes, bei diesem zwei Tage andauernden Cup-Turnier, ihre Bewertungen abgab.

Mit dabei, in ihrer Eigenschaft als Betreuerinnen waren auch die dreifache Kombi- und jetzt amtierende Standardstaatsmeisterin Barbara Westermayer aus Matzen. Und die mehrfache Lateinstaatsmeisterin Katharina Würrer, verheiratete Rehak. Katharina bildet mit Andy Pohl, der in Strasshof lebt, das fixe Trainerteam des UTSS-Raiffeisen Gänserndorf.

"Wie es mit Sportveranstaltungen dieser Art weiter geht, kann man vermutlich erst in ein bis zwei Monaten genau sagen", lässt die Präsidentin Monika Soukup wissen. "Rein kam die letzten zwei Turniertage nur, wer drei Kontrollschleusen passiert hatte. Was gut war, umso sicherer fühlten sich die Tänzer in der Sporthalle".