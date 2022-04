GÄNSERNDORF. Ein Skateboard, gelegentlich verdeutscht auch Rollbrett genannt, ist ein Brett mit zwei Achsen und vier Rollen, auf welchem man sich stehend durch Abstoßen vom Untergrund mit einem Bein oder mittels einer besonderen Technik des abwechselnden Drucks beider Füße zu den Außenseiten des Skateboards (diagonal bis quer zur Fahrtrichtung) durch geschickte Gewichtsverlagerung fortbewegen kann.

Aus Furnierhölzern gefertigt

Das Brett eines Skateboards ist ein Holz der aus der Gruppe der Furniersperrhölzer, meist siebenschichtig und aus kanadischem oder baltischem Ahorn gefertigt. Seine Abmessungen betragen normalerweise in der Länge etwa 80 Zentimeter und in der Breite 20 Zentimeter. Wegen der weitgehend fehlenden Organisationsstruktur, seinem gewollt ungeregelten Charakter und den meistens jungen Ausübenden wird Skateboarden häufig zu den sogenannten Freizeitsportarten gerechnet. Der Ursprung des modernen Skateboardens, früher auch „Asphaltsurfer“ genannt, liegt in den 1960er Jahren und entstand durch die Übertragung des Wellenreitens auf den Asphalt und Beton. Es entwickelte sich zu einem Trendsport, welcher vor allem von Jugendlichen praktiziert wurde.

Ollie - ein Skateboardtrick

Ein Skateboardtrick ist ein spezielles Manöver, das mit einem Skateboard durchgeführt wird. Basistrick des modernen Skateboardens ist der Ollie. Es handelt sich bei diesem Trick um eine Technik, mit der durch die zeitliche und motorische Koordination von einem impulsgebenden, das Brett hochschnellen lassenden Tritt auf den hinteren Überstand und führender Bewegung des vorderen Fußes über das Griptape mit dem Skateboard gesprungen werden kann. Es gibt noch etliche weitere Tricks, sie alle zu beschreiben und aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Im Funpark in Gänserndorf sind viele Jugendliche auf diversen Rampen eifrig mit Skateboards und Rollern unterwegs, wie auch Nika und Luna die auf ihren Brettern schon ordentlich Gas geben. Besonders Luna, die schon seit 2 ½ Jahren Skateboard übt, berichtet stolz: „Ich kann schon den Ollie.“ Und dann sind die beiden auch schon wieder auf den Rampen im vollen Einsatz und zeigen ihr Können.