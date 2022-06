In der neuen Ausgabe des W24-Fernsehformats „Was geht up in Wien“ ist Moderator Oliver Feicht dieses Mal in Hernals unterwegs. Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) berichtet über das "Tor nach Hernals" und die Generalsanierung der Volksschule Kindermanngasse.

WIEN/HERNALS. Diesmal ist Moderator Oliver Feicht in der neuen Ausgabe des w24-Fernsehformats „Was geht up in Wien“ im 17. Wiener Gemeindebezirk zu Gast! Bezirksvorsteher Peter Jagsch berichtet im Interview von Projekten aus Hernals.

Unter anderem geht es um die erfolgreiche Eröffnung des "Tor nach Hernals" in der Jörgerstraße. Außerdem steht die Generalsanierung der Volksschule Kindermanngasse vor der Umsetzung. Darauf ist der Bezirkschef ganz besonders stolz. Auch das Lieblingsplatzerl des neuen Bezirksvorstehers im Grätzel wird verraten. Selbstverständlich kommen die Bezirksbewohner wie gewohnt zu Wort.

Ein abschließendes "Hau-Ruck" und der letzte von insgesamt 16 Bäumen auf der Jörgerstraße ist gepflanzt. Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Hernals-Bezirkschef Peter Jagsch (SPÖ) und Währing-Bezirkschefin Silvia Nossek (Grüne) (v.l.)

Foto: Johannes Reiterits

hochgeladen von Johannes Reiterits

In "Sedivys Schmankerlkiste" will Alexander Sedivy in seinem Heimatbezirk einen magischen Moment erschaffen! Wo kann man sehen, was im 17. Bezirk so abgeht? Am Samstag, 2. Juli 2022 um 19:15 Uhr auf W24 (via Magenta, SimpliTV, A1 und im Livestream auf w24.at). Wiederholungen gibt es am Samstag (22 Uhr), Sonntag (18:30 Uhr), Montag (10 Uhr), Mittwoch 20 Uhr) und Freitag (13:30 Uhr).

