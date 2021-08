Ab der kommenden Saison sind die Cracks aus Hollabrunn fünftklassig

HOLLABRUNN. "Die Jungs sind bis in die Haarspitzen motiviert. Ich bin auch gespannt, wie wir uns in dieser Liga schlagen. ", so Trainer Friedrich Dechant zur geplanten Teilnahme der Wild Hogs an der Eissner Auto Third League. In diesem Zusammenhang bedankt sich Dechant beim zuständigen Sportstadtrat Kornelius Schneider und den verantwortlichen Verwaltungsmitarbeitern für die Unterstützung rund um die geplante Erweiterung der Kunsteisbahn.

Neue Liga

Die Wild Hogs Hollabrunn werden ab der kommenden Saison 2021/22 erstmals in der Eisner Auto Third League (ehemalige Wiener Unterliga) antreten und sich mit Mannschaften der fünften höchsten Spielklasse Österreichs messen. Die Gegner stammen allesamt aus Wien, was natürlich aufgrund der Nähe optimal ist.

Nach dem Aufbau einer zukunftsträchtigen Jugendarbeit setzt der Eishockeyverein damit den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Professionalisierung des Hollabrunner Eishockey-Sports. Doch das ist noch nicht alles, in Kürze wird der Startschuss für die Modernisierung der Kunsteisbahn Hollabrunn erfolgen.