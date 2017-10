Erste Pottendorfer Wies`n

11.10.2017, 16:37 Uhr

Neues Festzelt und ein Steyrer 18ener Traktor

Einzug mit Traktor und Musik

Die erste Pottendorfer Wiesn, veranstaltet von der FF- Pottendorf unter dem Kommando vonging am Wochenende über die Bühne. Geboten wurde neben Stelzen, Weißwürscht und Bier doch noch die eine oder andere Überraschung.Bürgermeisterund FF Kommandantwurden vonmit seinem 18ener Steyrer unter musikalischer Begleitung der, hoch auf dem roten Traktor, ins Festzelt eingefahren.Unter tosendem Applaus schlugdas Bierfass an ohne einen Tropfen des kostbaren Gerstensaftes zu verschwenden. In seiner Festrede gabbekannt, dass das, 15 mal 30 m große, Festzelt von der Gemeinde Pottendorf angekauft wurde um in Zukunft allen Vereinen der Großgemeinde Pottendorf die Möglichkeit zu beiten, Wetter unabhängig, seine Feste zu feiern.beankt sich bei allen freiwilligen Helfern und Spendern der überaus attraktiven Preisen der Trachtenpämierung. Der erste Preis ein Wellnesswochenende für 2 Personen, der zweite Preis, Gutscheine für Trachtenmode sowie der dritte Preis eine Wochenration des Erfrischungsgetränkes mit dem Trachtenpärchen.

Sitzplätze waren rares Gut- die Feuerwehr half aus



Anscheinend haben die Veranstalter nicht mit so regem Ansturm gerechnet. Wurden doch die Sitzplätze nach kurzer Zeit zu einem heiß begehrten Gut. Früh genug im Festzelt waren, sie ergatterten eine Platz ganz weit vorne.hatte anfangs nicht so viel Glück, aber nachdem die Mannen der FF Pottendorf weitere Tische und Bänke aufstellten gab es Platz für alle.Die dreispielten zünftige Wiesen Musik,sowie schunkelten mit und hatten eine mords Gaudi.Und wenn vom vielen herumtollen die Füße schmerzen, dann gibt`s Gott sei dank den Papader seiner Tochterhilft.