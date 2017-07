Amore und Verwechslung in bella Italia

26.07.2017, 17:26 Uhr

Spaghetti, Eis und heiße Liebe

Laienschauspielerin mit Herz und Leidenschaft

Die Laientheatergruppe Enzesfeld-Lindabrunn-Hirtenberg bringen das Lustspiel in drei Akten, frei nach Monika Wagneter-Steindie Obfrau der Laienschauspilergruppe Enzesfeld- Lindabrunn und Hirtenberg, im Zivilberuf Ordinantionsgehilfin, in ihrer Freizeit Schauspielerin, Regiseurin und Organisatorin, alles mit viel Herz und Leidenschaft, der Laienschauspielergruppe erklärt:"Der Verein "Theatergruppe Enzesfeld-Lindabrunn" ist eine Gruppe Laiendarsteller, die meist im Sommer mit einem Lustspiel vor das Publikum treten. Die Zusammenarbeit mit anderen Theatervereinen in der Umgebung funktioniert sehr gut, sodass es auch permanent zum Austausch von Schauspielern kommt."Frau Bubenitschek möchte sich auf diesem Weg bei allen Helfern und Unterstützern der Theatergruppe bedanken. Besonders bei der Gemeinde Enzesfeld- Lindabrunn und bei der FF Enzesfeld mit dem Kdt., denn ohne deren Unterstützung wäre der Spielbetrieb beinahe unmöglich.So, jetzt kommt die Obfrau schon unter Zeitdruck, ein bisschen Lampenfieber spielt auch mit, den gleich heißt es Vorhang auf, das Stück beginnt und Frau Bubenitschek schlüpft in die Rolle der ewige Jungfrau Thea.

Verwirrnisse, Turbulenzen und viel Amore um die schönste Sache der Welt

Das Fleischhauerehepaar Hilde und Heinz Sauschädl machen nach über 25 Jahren zum ersten Mal Urlaub in Italien. Im Hotel „AMORE“ in Caorle, treffen sie in der Strandbar den umtriebigen Barkeeper Luigi, der seinen Gästen bei allen nur erdenklichen „Problemen“ behilflich ist. Auch Mario, Fotograf und Freund von Jenny – der Tochter der Sauschädls – ist für ein Fotoshooting mit Model Chantal im gleichen Hotel abgestiegen. Jenny wiederum, die angeblich mit ihren Freundinnen ins Waldviertel gefahren ist, taucht ebenfalls im Hotel auf, um die Treue ihres Freundes Mario zu testen.Die von Torschlußpanik geplagte, ewige Jungfrau Thea, sieht diesen Urlaub als letzte Chance endlich ihren Traummann zu finden und dafür ist ihr jedes Mittel recht. Auch Hanna ist angereist, um nach vielen Jahren ihre Jugendliebe Claudio zu treffen und, und, und ,und und…………………………………Und keine Sorge, wie es so sein muss-- es gibt ein Happy End ;-) und bis dahin viele Tränen vor Lachen im Publikum.Mehr zu Lachen gibt es am:29.07. 2017 in Hirtenberg und am 04. bis 06. August in St. Veith beim Heurigen Rumpler.