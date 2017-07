Von Bisons und Auszeichnungen

26.07.2017, 17:31 Uhr

Von Fest zu Fest

Wenn der Biohof Eidibichl in Altenmarkt sein Hoffest feiert, dann steppt im wahrsten Sinne des Wortes der Bisonbulle.Bei fetziger Rockmusik von den EDELROST, Bisonburger, Bisonwürstel und natürlich einer Führung zu den lebenden Zeugen des "Wilden Westens", durch Lukas Kocher, können die in Scharen gekommenen Gäste fühlen welche Urkraft in diesen Tieren steckt.Natürlich ließ es sich der Bürgermeister von Altenmarkt,, nicht nehmen dem Kandidaten zum Nationalrat,zu zeigen welch geballte Kraft im Triestingtal vorhanden ist.

Vom Bisonhof ging es weiter nach Neuhaus zum Ferienspiel des Volksbildungswerk Neuhaus. Galt es hier dem Obmann die Auszeichnung und die Preise aus der heurigen Aktion "Mein Verein" zu übergeben.Die Urkunde durfte im Beisein vom Bürgermeister aus Weißenbach, Johann Miedl, der Vereinsobmann,, vonübernehmen.