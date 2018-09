Tolle Leistungen der Schützen der Hubertusrunde Tattendorf bei der Nö Landesmeisterschaft American Trap in Tattendorf.

13.09.2018, 16:41 Uhr

Gratulation an unsere Schützen, herzlichen Dank für die zahlreiche Beteiligung in der Gästeklasse, und an Wien für die Austragung der AMT Landesmeisterschaft in Tattendorf.Dies lässt auch Hoffnungen auf Spitzenplätze bein den demnächst stattfindenden Österreichischen Meisterschaften zu.