Blumen oder Süßigkeiten zum Valentinstag

Am 14. Februar ist Valentinstag der Tag der Liebenden, Symbol des Tages ist das Herz. Brauch ist es seinen Liebsten am Valentinstag Blumen oder Süßigkeiten zu schenken.

Der Valentinstag hat seinen Namen und seine Tradition von Bischof Valentin von Terni zu verdanken. Der heute als Schutzpatron der Liebenden verehrt wird.

Valentin kam im dritten Jahrhundert während der Römerzeit unter Kaiser Claudius am 14. Februar gewaltsam zu Tode. Er soll heimlich Trauungen vollzogen haben, und dabei den verheirateten Paaren Blumen geschenkt haben.

Dem Brauch zufolge wollten die Bezirksblätter von den Menschen im Wienerwald wissen:

1) Schenken sie zum Valentinstag Blumen oder Süßigkeiten?

2) Welche Blumen schenken Sie?

3) Von wem bekommen sie Blumen sie welche Blumen