Betrügerin unterwegs in der Alser Strasse

30.08.2016, 17:45 Uhr

Selbstverständlich ist das ein ziemlich dummer Vorwand. Wer ein bißchen nachdenkt, muß feststellen, daß die Pauschale ja IM VORAUS festgelegt und bekanntgegeben wird, und daher kann es keine Überraschung bezüglich der Summe geben, wenn man am Ende aussteigt. Die Taxis haben heute auch ziemlich alle eine Bankomatzahlung, also selbst für Leute ohne Kreditkarte ist es kein Problem, eine Taxifahrt unbar zu bezahlen. Außer man hat kein Bankkonto und keine Bankomatkarte...Und so zeigt sich nochmals, daß Betrüger (Gottseidank!) sich oft selber bloßstellen. Solange man ein bißchen nachdenkt und nicht ungefiltert hilfsbereit ist.