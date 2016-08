26.08.2016, 16:17 Uhr

Erste Hausmesse für Feuerwehrbedarf

TRAISKIRCHEN. Die Firma Wienerl - Feuerlöschtechnik mit Sitz in der Wienersdorferstraße 17 veranstaltet am Samstag, dem 17. September von 9 bis 16 Uhr ihre erste Hausmesse für Feuerwehrbedarf. In erster Linie ist diese Veranstaltung für Feuerwehren gedacht - es gibt Feuerlöscher, Brandschutztechnisches, Wärmebildkameras, Einsatzbekleidung, Schutzausrüstung, Hochleistungspumpen und vieles mehr.

Gefällt mir