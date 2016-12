18.12.2016, 08:00 Uhr

Gute Vorsätze

Bald ist Silvester – die beste Gelegenheit, gute Vorsätze fürs neue Jahr zu fassen. Warum sich also nicht auch Lernziele setzen? Regelmäßig Schulstoff wiederholen, jeden Tag fünf neue Vokabeln lernen, endlich die Note in Mathe verbessern – jetzt ist die beste Gelegenheit, deine guten Vorsätze in die Tat umzusetzen.