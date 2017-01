6000 Stunden und 33 Einsätze ehrenamtlicher Tätigkeit der FF Siegertshaft-Kirchberg

16.01.2017, 19:36 Uhr

am 15. Jänner 2017 im Gasthaus Stockinger in Siegertshaft konnte Kommandant Knauseder Bürgermeister Zehentner, Bezirkshauptmann Mag. Dr. Georg Wojak, Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser sowie dessen Vorgänger Alois Wengler als Ehrengäste begrüßen.Die Feuerwehr Siegertshaft-Kirchberg hat im abgelaufenen Jahr 6.000 Stunden an ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet und wurde zu 33 Hilfeleistungen gerufen. Der Großteil der Einsätze ist dem Hochwasser Anfang Juni geschuldet.

Besonders stolz ist die Feuerwehr auf die Fertigstellung der Erweiterung ihrer Zeugstätte im letzten Jahr.10 Kameraden konnten im letzten Jahr Kurse an der Feuerwehrschule oder im Bezirk absolvieren.Beim Funkleistungsabzeichen in Gold wurden der Bezirkssieger sowie die Plätze 2 und 3 von Kameraden der Feuerwehr Siegertshaft-Kirchberg gestellt.Für die Gewölbesanierung der Pfarrkirche in Kirchberg wurden von der Feuerwehr 1.140,-- Euro gespendet.